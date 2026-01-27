UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 10:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.4 Prozent auf 27.01 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 32.17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 924’718 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2.3 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2026 präsentieren.

