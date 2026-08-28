UBM Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UBM Development hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.240 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBM Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59.79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 49.7 Millionen EUR im Vergleich zu 31.1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch