Ubiteq: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ubiteq hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -23.860 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 379.9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 311.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3.36 JPY gegenüber -33.390 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1.24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch