Ubiteq: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ubiteq lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 JPY gegenüber 2.11 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 299.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386.1 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch