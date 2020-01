Ubisoft, le géant des jeux vidéos, contrôle avec le logiciel Tecsys un mélange complexe de précommandes par voie électronique, de produits matériels et de biens numériques vendus au détail

NEW YORK, le 12 janvier 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'Ubisoft, important créateur, éditeur et distributeur de loisirs et de services interactifs, a choisi Tecsys pour effectuer ses processus évolués de gestion de commandes d'actifs physiques et numériques dans le but d'harmoniser l'expérience d'achat des joueurs.

Ubisoft affiche un portefeuille de marques de renommée mondiale, notamment Assassin's Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® et la série de jeux vidéo Tom Clancy, dont Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® et Tom Clancy's The Division®.

Le système de gestion des commandes distribuées Tecsys a été mis en place pour gérer les transactions omnicanales de vente au détail d'Ubisoft dans lesquelles les précommandes jouent un rôle important et qui subissent des pics élevés de consommation lors de la mise en marché de nouveaux jeux. La clientèle mondiale d'Ubisoft, et la volatilité cyclique des transactions, exigent que la fonctionnalité du système soit capable de traiter des pics de commandes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 commandes à la minute.

« Nos joueurs n'attendent rien de moins qu'une expérience d'achat simple et facile », explique M. Yassine M'Barki, directeur TI d'Ubisoft au niveau mondial. « Il est capital que les transactions de vente au détail soient traitées correctement et rapidement, et surtout qu'elles soient invisibles pour l'acheteur afin que son expérience d'utilisateur soit positive et corresponde à la marque Ubisoft. »

La plateforme logicielle Tecsys permet à Ubisoft d'offrir à ses clients des expériences d'achat harmonieuses sur une multiplateforme de taille à gérer et exécuter instantanément des commandes dans tous les canaux. Un rapprochement de ces transactions est fait avec un système numérique de gestion des commandes distribuées grâce auquel Ubisoft peut préciser de nouveaux protocoles de lancement et les dates d'exécution prévues.

« Ubisoft est un magnifique exemple d'entreprise sans frontière. Sa clientèle s'étend sur tous les continents, parle différentes langues et utilise différentes devises. Le volume de la demande peut grimper considérablement et elle peut s'étendre à un grand nombre de régions, et nous ne tenons pas à voir un retard dans le rendement », affirme M. Steven Berkovitz, chef de plateforme à Tecsys. « Avec les actifs numériques et les niveaux d'inventaires théoriquement infinis d'Ubisoft , l'évolutivité de la plateforme de détail de Tecsys est mise à l'épreuve. Résultat : une solution éprouvée à tous les niveaux. »

Pour en savoir plus sur les solutions de chaîne d'approvisionnement Tecsys, rendez-vous sur : www.tecsys.com.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un important créateur, éditeur et distributeur de loisirs et de services interactifs qui détient un riche portefeuille de marques connues dans le monde entier, dont : Assassin's Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® et la série de jeux vidéo Tom Clancy's, notamment, Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® et Tom Clancy's The Division®. Les équipes du réseau mondial de studios et bureaux administratifs d'Ubisoft tiennent à offrir des expériences de jeux originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires, qu'il s'agisse de consoles, téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs. Durant l'exercice 2018-2019, Ubisoft a généré 2 029 millions d'euros nets en commandes à livrer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ubisoftgroup.com.

© 1998-2019 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Assassin's Creed, le logo For Honor, Just Dance, le logo de Tom Clancy, The Division, Ghost Recon, Rainbow Six, l'icône de The Soldier, Watch Dogs, Ubisoft, et le logo d'Ubisoft sont des marques déposées ou non d'Ubisoft Entertainment aux É.-U. ou d'autres pays.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financières et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.