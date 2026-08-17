Ubiquitous hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ubiquitous präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Ubiquitous vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 147.00 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11.810 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 756.5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 859.6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch