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Ubiquiti Networks Aktie 49563476 / US90353W1036

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08.05.2026 19:00:31

Ubiquiti Shares Tumble 14% Despite Q3 Revenue Growth

Ubiquiti Networks
675.00 EUR -14.56%
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(RTTNews) - Ubiquiti Inc. (UI) shares plunged 13.59 percent to $799.55, down $127.14 on Friday, despite the company reporting higher third-quarter earnings and revenue compared with last year.

Ubiquiti stock opened at $870.00 after closing previously at $926.69 on the New York Stock Exchange. The shares traded between $791.31 and $901.86 during the session, with volume reaching 148,620 shares, compared with the average daily volume of 98,974 shares.

The networking technology company posted earnings of $233.91 million, or $3.86 per share, compared with $180.44 million, or $2.98 per share, in the prior-year quarter. Adjusted earnings came in at $235.1 million, or $3.88 per share. Revenue rose 18.7 percent to $788.19 million from $664.17 million a year earlier.

The stock has traded between $362.29 and $1,099.99 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

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Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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