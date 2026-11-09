Ubiquiti Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ubiquiti Networks hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ubiquiti Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.43 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.03 Milliarden USD – ein Plus von 39.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ubiquiti Networks 733.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch