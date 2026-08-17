UBIC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UBIC hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.69 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4.280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch