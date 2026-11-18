UBIC hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -2.08 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2.42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch