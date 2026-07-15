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15.07.2026 10:07:00

Uber verhandelt über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick

Uber verhandelt über Übernahme von Delivery Hero - Aktien im Blick

Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns.

Uber
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Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreis wollte sich der deutsche Konzern allerdings nicht äussern.

Nach Informationen von Bloomberg dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie. Die Delivery Hero-Aktie hat seit Bekanntwerden von Ubers Interesse im Mai bereits kräftig zugelegt und war am Dienstagabend mit einem Plus von fast sechs Prozent auf 39,10 Euro aus dem Handel gegangen. Am Mittwochmorgen büsste sie zeitweise jedoch knapp zwei Prozent auf 38,35 Euro ein. Damit gehörte sie zu den schwächsten Titeln im MDAX, dem Index der mittelgrossen Werte.

Bloomberg hatte am Dienstag berichtet, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten, als das Unternehmen bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse bewertet worden war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Laut Bloomberg will Uber noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumenten gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte.

Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten.

/men/stw/mne/stk

BERLIN/NEW YORK (awp international)

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Bildquelle: Delivery Hero
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