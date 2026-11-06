Uber Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Uber Technologies veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.35 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 4.28 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Uber Technologies im vergangenen Quartal 20.67 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber Technologies 18.55 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch