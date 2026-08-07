Uber Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Uber Technologies gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 824.22 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 361.85 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19’994.05 Milliarden ARS – ein Plus von 37.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber Technologies 14’532.52 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch