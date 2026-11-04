|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 13:00:31
Uber Technologies, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER) released earnings for third quarter of $512 billion
The company's earnings totaled $512 billion, or $0.25 per share. This compares with $6.626 million, or $3.11 per share, last year.
Excluding items, Uber Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $1.796 billion or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $14.766 billion from $13.467 billion last year.
Uber Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $512 Bln. vs. $6.626 Mln. last year. -EPS: $0.25 vs. $3.11 last year. -Revenue: $14.766 Bln vs. $13.467 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.95 To $ 0.99
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
03.11.26
|Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.26
|Uber defeats High Court lawsuit brought by London’s black-cab drivers (Financial Times)
|
16.10.26
|Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich (AWP)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Uber
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.