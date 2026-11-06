Uber Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Uber Technologies lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Uber Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 187.48 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2065.85 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22’146.50 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17’891.21 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch