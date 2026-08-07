Uber Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Uber Technologies lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.62 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.870 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.65 Milliarden CAD – ein Plus von 12.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber Technologies 17.52 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch