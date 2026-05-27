Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’648 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9150 0.1%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’451 -1.3%  Bitcoin 59’116 -0.7%  Dollar 0.7867 0.1%  Öl 95.4 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Bajaj-Mobility-Aktie sackt ab: Tochter KTM nimmt Stellung zu mutmasslichem Abgasskandal
Swatch-Aktie im Plus: "Royal Pop"-Taschenuhr ist ein voller Erfolg
Stellenangebot in Bankenbranche wegen UBS auf Tiefststand - Aktie tiefer
Infineon-Aktie im Rallymodus: Rund 20 Prozent Wochenplus - diese Faktoren treiben den Kurs
Suche...
eToro entdecken

Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.05.2026 18:39:40

Uber stockt bei Delivery Hero weiter auf

Uber
55.15 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Uber Technologies hat seine Beteiligung an Delivery Hero weiter ausgebaut. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, kam der US-Konzern am Pfingstmontag auf 24,99 Prozent der Stimmrechte. Zudem sicherte er sich über Optionen Zugriff auf weitere 11,84 Prozent, so dass Uber 36,83 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen sind. Am selben Tag verringerte der Hongkonger Grossaktionär Aspex Management seine direkte Beteiligung an Delivery Hero auf 7,56 von zuvor 14,55 Prozent, wie aus einer weiteren Pflichtmitteilung hervorgeht.

Vergangene Woche Montag wurde über durch eine Pflichtmitteilung bekannt, dass sich Uber Zugriff auf 25,1 Prozent der Delivery-Hero-Stimmrechte gesichert hatte. Am Samstag hatte Delivery Hero mitgeteilt, dass Uber ein Angebot über 33 Euro je Aktie plant.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 12:39 ET (16:39 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Uber

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten