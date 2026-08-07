Uber stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0.630 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.19 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 12.65 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch