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27.07.2026 10:25:00
Uber Schweiz von Betrügern offenbar um 1,5 Millionen Franken geprellt - Aktie positiv
Uber Schweiz ist einem Medienbericht zufolge mit einem ausgeklügelten Betrug um rund 1,5 Millionen Franken geschädigt worden.
Die Gelder flossen laut dem Bericht über Konten von angeworbenen Helfern in der Schweiz ins Ausland, unter anderem nach China, Hongkong und Ägypten. Uber entdeckte den Betrug 2021 und reichte Strafanzeige ein.
Mehrere Geldwäscher wurden inzwischen verurteilt. Die mutmasslichen Drahtzieher in Ägypten konnten laut der Zeitung trotz Ermittlungen bis heute nicht identifiziert werden.
Uber wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zum Fall äussern. Das Unternehmen erklärte, Betrugsfälle würden konsequent verfolgt und den Strafverfolgungsbehörden gemeldet.
Die Uber-Aktie gewinnt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 2,05 Prozent auf 67,29 US-Dollar.
Zürich (awp)
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