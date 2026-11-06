Uber: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Uber äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch