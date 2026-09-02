Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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02.09.2026 15:31:00
Uber: CEO Dara Khosrowshahi streicht weltweit 3300 Stellen, besonders Management betroffen
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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02.09.26
|Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber (AWP)
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02.09.26
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02.09.26
|Uber to axe 10% of its workforce in biggest cuts since pandemic (Financial Times)
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28.08.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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27.08.26
|Delivery-Hero-Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen (Dow Jones)
Analysen zu Uber
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.