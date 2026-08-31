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31.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Uber

Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 76,05 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,5 Prozent auf 76,05 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 75,35 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 764'184 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,10 Prozent. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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