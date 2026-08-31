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31.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber gibt am Montagnachmittag ab

Uber Aktie News: Uber gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 75,50 USD ab.

Uber
61.01 CHF -2.67%
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Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 75,50 USD. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 75,35 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,17 USD. Zuletzt wechselten 362'164 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 35,07 Prozent Luft nach oben. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Mit Abgaben von 13,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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