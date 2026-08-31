Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber gibt am Montagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 75,50 USD ab.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 75,50 USD. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 75,35 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,17 USD. Zuletzt wechselten 362'164 Uber-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 35,07 Prozent Luft nach oben. Am 28.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD ab. Mit Abgaben von 13,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Uber-Aktie dennoch in Grün: Niederlande verhängen 825-Millionen-Euro-Strafe
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uber
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber gibt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Delivery-Hero-Aktionäre können bis 5. November ihre Aktien Uber andienen (Dow Jones)
|
27.08.26
|INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO rechnet "in Kürze" mit Uber-Angebotsdokument (Dow Jones)
|
21.08.26
|Uber-Aktie dennoch in Grün: Niederlande verhängen 825-Millionen-Euro-Strafe (AWP)
|
21.08.26
|Korr: Uber soll in den Niederlanden 825 Millionen Euro Busse zahlen (AWP)
|
21.08.26
|Niederlande: Uber soll wegen Verstosses gegen Datenschutzregeln 825 Millionen Euro Strafe zahlen (Spiegel Online)
Analysen zu Uber
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.