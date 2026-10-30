Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 65,22 USD. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 64,68 USD. Bei 65,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 798'559 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 100,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,05 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 12.65 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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