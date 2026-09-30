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30.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend billiger

Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend billiger

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 68,86 USD abwärts.

Uber
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Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 68,86 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 68,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'021'023 Uber-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 101,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,08 Prozent hinzugewinnen. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 5,00 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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