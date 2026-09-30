Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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30.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 69,28 USD.
Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,28 USD ab. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,62 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,91 USD. Bisher wurden heute 594'804 Uber-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 101,28 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 31,60 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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