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Uber Aktie 47459333 / US90353T1007

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29.09.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend in Grün

Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 69,13 USD zu.

Uber
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Um 20:26 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 69,13 USD nach oben. Die Uber-Aktie legte bis auf 69,89 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,47 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 828'323 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,42 USD am 28.07.2026. Mit Abgaben von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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