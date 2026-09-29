Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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29.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 69,62 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 69,62 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,62 USD. Bei 68,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423'547 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. 45,48 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,42 USD erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.19 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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