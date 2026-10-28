Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 64,92 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,69 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,50 USD. Zuletzt wurden via New York 676'912 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,34 USD. Dieser Kurs wurde am 04.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 54,56 Prozent zulegen. Am 28.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,35 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Uber gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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