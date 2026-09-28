Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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28.09.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber fällt am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 68,54 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 68,54 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,74 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,41 USD. Zuletzt wurden via New York 1'424'897 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 47,77 Prozent zulegen. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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