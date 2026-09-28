Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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28.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 68,63 USD.
Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 68,63 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,74 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,41 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 775'492 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,28 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 32,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 4,68 Prozent wieder erreichen.
Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,63 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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