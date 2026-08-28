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28.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagabend fester

Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 78,71 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 78,71 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 78,84 USD zu. Mit einem Wert von 76,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 661'655 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 20,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com
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