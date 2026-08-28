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28.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 78,03 USD.

Uber
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Um 16:28 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 78,03 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323'144 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit einem Zuwachs von 30,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Uber am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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