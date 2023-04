Uber Aktie News: Uber verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Die Uber-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr bei 26,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,06 EUR an. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 26,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 27,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 742 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 19,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8'607,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5'778,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Uber am 02.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,103 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch