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27.11.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester
Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,63 USD nach oben.
Das Papier von Uber legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 66,63 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'803'831 Uber-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,76 USD. Dieser Kurs wurde am 09.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 39,22 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,30 USD am 21.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,01 Prozent.
Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Uber liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,11 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent auf 14.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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