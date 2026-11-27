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27.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 67,03 USD.
Das Papier von Uber legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 67,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 67,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 377'486 Uber-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,39 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,30 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,11 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 14.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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