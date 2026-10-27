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27.10.2026 20:27:13
Uber Aktie News: Uber am Dienstagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 65,95 USD.
Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 65,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 65,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,27 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'267'224 Stück gehandelt.
Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 100,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 0,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Uber am 04.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Uber-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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