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27.10.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 65,71 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 65,71 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 65,47 USD. Bei 66,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 692'372 Uber-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,34 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 34,51 Prozent niedriger. Am 28.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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