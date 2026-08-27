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27.08.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Abend

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 76,79 USD.

Uber
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Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,2 Prozent auf 76,79 USD nach. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,23 USD ab. Bei 77,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'019'058 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2026 auf bis zu 65,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Uber veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 12.65 Mrd. USD eingefahren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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