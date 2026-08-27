Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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27.08.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 76,35 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 76,35 USD ab. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,23 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 597'805 Stück.
Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 33,57 Prozent wieder erreichen. Am 28.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Uber liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.19 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 12.65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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