Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend südwärts

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 65,92 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 65,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,54 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'138'785 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,34 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,21 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,42 USD erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 0,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Uber-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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