Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Uber-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 79,58 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 79,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,56 USD. Zuletzt wurden via New York 1'103'672 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 28,15 Prozent wieder erreichen. Am 28.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,79 Prozent.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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