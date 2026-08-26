Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag ab

Um 16:28 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 79,87 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,83 USD nach. Mit einem Wert von 81,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 672'391 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 18,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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