Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,4 Prozent auf 66,87 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 66,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 64,00 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1'138'374 Aktien.

Bei einem Wert von 92,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,72 Prozent. Bei 63,30 USD fiel das Papier am 21.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 04.11.2026. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.77 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2027 erfolgen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen

Uber-Aktie fester: Robotaxi-Offensive mit Momenta startet in München

Bill Ackman setzt auf langfristige Geschäftsmodelle – diese Aktien dominieren sein Portfolio