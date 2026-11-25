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25.11.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 64,02 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 64,02 USD ab. Bei 63,60 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 64,00 USD. Zuletzt wechselten 409'984 Uber-Aktien den Besitzer.
Bei 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 30,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 63,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Uber gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 14.77 Mrd. USD gegenüber 13.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 10.02.2027 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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