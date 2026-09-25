Uber Aktie News: Uber am Abend behauptet

Im New York-Handel kam die Uber-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 69,25 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,63 USD an. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 68,86 USD. Bei 69,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 643'021 Aktien.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,42 USD. Dieser Wert wurde am 28.07.2026 erreicht. Abschläge von 5,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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