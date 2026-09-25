Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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25.09.2026 16:29:00
Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 69,00 USD.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 69,00 USD. In der Spitze büsste die Uber-Aktie bis auf 68,86 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 307'089 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 5,19 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 12.65 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je Uber-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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