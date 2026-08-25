Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 79,81 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 80,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 746'242 Uber-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. 27,78 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2026 bei 65,42 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 18,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.65 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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