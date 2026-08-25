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25.08.2026 16:29:00

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 79,83 USD.

Uber
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Um 16:28 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 79,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 80,05 USD. Bei 79,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 396'840 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,75 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.07.2026 Kursverluste bis auf 65,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 18,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,63 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 12.65 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Uber wird am 29.10.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2026 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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