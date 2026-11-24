Um 20:26 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 65,06 USD. Bei 65,71 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 63,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 998'179 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,76 USD erreichte der Titel am 09.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 29,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2026 bei 63,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 04.11.2026 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD erwirtschaftet worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Uber am 10.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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